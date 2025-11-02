Aforismi
Dialogo dal film Una notte da leoni 2

Alan: Phil, mi sa che è successo di nuovo...

Phil: [intontito e stordito] Alan, mi dici che cazzo hai fatto?

Alan: Non ho fatto niente, giuro su Dio!

Phil: ... Ti hanno rasato. [Alan si tocca la barba preoccupato] No, no... [indica verso l'alto] In alto. [Alan scoppia a ridere]

Dal film

Una notte da leoni 2

