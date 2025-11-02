Dialogo dal film Una notte da leoni 2

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Una notte da leoni 2: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Una notte da leoni 2:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas, e Stu sta per sposarsi in Thailandia con la sua nuova ragazza, Lauren. Al matrimonio sono invitati anche Doug e Phil con le rispettive consorti, ma non Alan, poiché Stu teme che la sua presenza possa rovinare tutto. Tracy riesce a far intercedere il marito affinché Stu acconsenta all'invito per il fratello, che alla fine arriva, e Doug, Phil e Stu, entrando nella stanza di Alan, scoprono che le fotografie dell'episodio a Las Vegas sono appese in camera. Oltre a questo, scoprono...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi