DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Una notte da leoni 2
Commenta
Una notte da leoni 2: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Una notte da leoni 2:
Frasi del film Una notte da leoni 2 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Todd Phillips Una notte da leoni 2 su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas, e Stu sta per sposarsi in Thailandia con la sua nuova ragazza, Lauren. Al matrimonio sono invitati anche Doug e Phil con le rispettive consorti, ma non Alan, poiché Stu teme che la sua presenza possa rovinare tutto. Tracy riesce a far intercedere il marito affinché Stu acconsenta all'invito per il fratello, che alla fine arriva, e Doug, Phil e Stu, entrando nella stanza di Alan, scoprono che le fotografie dell'episodio a Las Vegas sono appese in camera. Oltre a questo, scoprono...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film