DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Stay Alive
Venite a me nuvole,
levate in violenta tempesta
nata per sventrarli.
La coltre della notte mi sia testimone
e distrugga coloro che resistono
perché non mi rechino danno,
che il sangue di molti mi purifichi
preservando la bellezza eterna
vi prego.
[La preghiera di Elizabeth]
[Hutch, Abigail, Swink, October, Phineus, Miller]
[Come to me clouds
may you rise as an evil storm
born to rip them open
let the cover of the night bear
witness and destroy those
who resist so they shall harm me not
let the blood of many clean so me
preserving beauty eternly
I pray you.]
levate in violenta tempesta
nata per sventrarli.
La coltre della notte mi sia testimone
e distrugga coloro che resistono
perché non mi rechino danno,
che il sangue di molti mi purifichi
preservando la bellezza eterna
vi prego.
[La preghiera di Elizabeth]
[Hutch, Abigail, Swink, October, Phineus, Miller]
[Come to me clouds
may you rise as an evil storm
born to rip them open
let the cover of the night bear
witness and destroy those
who resist so they shall harm me not
let the blood of many clean so me
preserving beauty eternly
I pray you.]
Commenta
Stay Alive: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Stay Alive:
Frasi del film Stay Alive Trama e dati sul film Locandina e poster Film di William Brent Bell Stay Alive su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Loomis Crowley sta testando una versione beta del videogioco "Stay Alive", del genere "survival horror", quasi subito il suo alter ego digitale viene attaccato e muore impiccato. Nel corso della notte, il ragazzo ha sogni spaventosi, si sveglia e percepisce la presenza di un intruso. Terrorizzato, torna al piano di sopra ad avvertire gli altri inquilini ma li trova assassinati in modo orribile. In preda al panico, Loomis tenta di scappare, ma qualcuno lo afferra e lo impicca esattamente come nel videogioco.
Hutch viene informato...Leggi di più