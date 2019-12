Dialogo dal film La spada nella roccia

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

La spada nella roccia: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film La spada nella roccia:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In Inghilterra, nel VI secolo, muore il re Uther Pendragon. Uther non ha lasciato un erede al trono e, senza un re, sembra che il regno sia destinato ad essere lacerato dalla guerra. Improvvisamente dal cielo, a Londra appare la "spada nella roccia", una spada conficcata in un'incudine con una scritta che proclama che "chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re d'Inghilterra". In molti provano ad estrarre la spada, ma nessuno riesce a smuoverla neppure di un centimetro, e la spada alla...leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi