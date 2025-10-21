Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Spider-Man: Homecoming

Adrian Toomes: Noi ci siamo già visti? Mi pare... da qualche parte, non ci siamo...? Perché la voce mi...

Liz: Forse è per il Decathlon Accademico, ed era alla mia festa.

Adrian Toomes: Ah...

Peter Parker: Gran bella festa! Fantastica, sì... Bellissima casa, piena di finestre, fico.

Liz: Sei stato due secondi!

Peter Parker: Sono... Sono stato molto più di due secondi!

Liz: Sei sparito!

Peter Parker: N-No, non sono sparito!

Liz: Sì, sei sparito, come fai sempre, come hai fatto anche a Washington! [Adrian si rende conto che Peter è Spider-Man]

Adrian Toomes: Terribile quello che è successo lì a Washington... Hai avuto paura? Però sarai stato felice quando il tuo amico Spider-Man è arrivato nell'ascensore...

Peter Parker: S-Sì, io... io non ero nell'ascensore, h-ho visto tutto da terra... [Adrian lo fissa intensamente] Siamo stati fortunati che fosse lì.

Adrian Toomes: Il buon vecchio Spider-Man!

Dal film

Spider-Man: Homecoming

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Spider-Man: Homecoming: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Spider-Man: Homecoming:

Frasi del film Spider-Man: Homecoming Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Jon Watts Spider-Man: Homecoming su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero.

Otto anni dopo, in seguito al suo incontro con gli Avengers, Peter Parker riprende gli studi presso la "Midtown School of Science...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Marisa Tomei Marisa Tomei
Stan Lee Stan Lee
Michael Keaton Michael Keaton
Robert Downey Jr. Robert Downey Jr.
Tom Holland Tom Holland
Zendaya Zendaya

Trailer del film Spider-Man: Homecoming

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail