Dialogo dal film Spider-Man: Homecoming

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero.



Otto anni dopo, in seguito al suo incontro con gli Avengers, Peter Parker riprende gli studi presso la "Midtown School of Science...Leggi di più

