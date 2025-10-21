DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Spider-Man: Homecoming
Adrian Toomes: Noi ci siamo già visti? Mi pare... da qualche parte, non ci siamo...? Perché la voce mi...
Liz: Forse è per il Decathlon Accademico, ed era alla mia festa.
Adrian Toomes: Ah...
Peter Parker: Gran bella festa! Fantastica, sì... Bellissima casa, piena di finestre, fico.
Liz: Sei stato due secondi!
Peter Parker: Sono... Sono stato molto più di due secondi!
Liz: Sei sparito!
Peter Parker: N-No, non sono sparito!
Liz: Sì, sei sparito, come fai sempre, come hai fatto anche a Washington! [Adrian si rende conto che Peter è Spider-Man]
Adrian Toomes: Terribile quello che è successo lì a Washington... Hai avuto paura? Però sarai stato felice quando il tuo amico Spider-Man è arrivato nell'ascensore...
Peter Parker: S-Sì, io... io non ero nell'ascensore, h-ho visto tutto da terra... [Adrian lo fissa intensamente] Siamo stati fortunati che fosse lì.
Adrian Toomes: Il buon vecchio Spider-Man!
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero.
Otto anni dopo, in seguito al suo incontro con gli Avengers, Peter Parker riprende gli studi presso la "Midtown School of Science...
