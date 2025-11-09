Aforismi
Citazione dal film It di Pennywise / It

È ora di galleggiare.

Dal film

It
Pennywise / It

It: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pennywise / It e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Città di Derry, Maine. In un piovoso giorno d'ottobre del 1988, Bill Denbrough, un ragazzo affetto da balbuzie, regala a Georgie, il suo fratellino di sette anni, una barchetta di carta; il bambino decide di far navigare la barchetta lungo le strade del quartiere, ma ad un certo punto essa cade in uno scarico fognario. Mentre tenta di recuperarla, Georgie vede spuntare dallo scarico un pagliaccio, che gli si presenta come Pennywise, il Clown Ballerino. La misteriosa entità induce il bambino ad avvicinarsi con la proposta di...Leggi di più

Trailer del film It

La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

Vaclav Havel

Credici. E sei già a metà strada.

Credici. E sei già a metà strada.

‐ Anonimo ‐

