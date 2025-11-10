Aforismi
Citazione dal film 18 regali di Alessio

Ma cosa pensi, che stai male solo tu?! Ma te ci hai mai pensato a me?!

Dal film

18 regali
Alessio

18 regali: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Alessio (ruolo interpretato da Edoardo Leo) e scopri di più sul film:

Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La trama è basata sulla storia vera di Elisa ma dove irrompe un futuro magico, una dimensione altra, rispetto alla realtà o al sogno.

Elisa muore prima di poter vedere crescere Anna, sua figlia; le ha lasciato per lei 18 regali, che il padre Alessio le consegna ad ogni compleanno: dalle bambole ai libri, dal pianoforte ai viaggi che Elisa avrebbe voluto fare con Anna.

Così Alessio per ogni compleanno, rispettando la volontà della moglie, consegna i regali ad Anna. Ma quando la ragazza compie diciotto anni, si ribella e...Leggi di più

