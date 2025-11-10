Ma cosa pensi, che stai male solo tu?! Ma te ci hai mai pensato a me?!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film 18 regali di Alessio
Alessio
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Alessio (ruolo interpretato da Edoardo Leo)
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
La trama è basata sulla storia vera di Elisa ma dove irrompe un futuro magico, una dimensione altra, rispetto alla realtà o al sogno.
Elisa muore prima di poter vedere crescere Anna, sua figlia; le ha lasciato per lei 18 regali, che il padre Alessio le consegna ad ogni compleanno: dalle bambole ai libri, dal pianoforte ai viaggi che Elisa avrebbe voluto fare con Anna.
Così Alessio per ogni compleanno, rispettando la volontà della moglie, consegna i regali ad Anna. Ma quando la ragazza compie diciotto anni, si ribella e...Leggi di più
