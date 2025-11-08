Aforismi
Citazione dal film Deadpool di Deadpool

Massimo sforzo!

Dal film

Deadpool

[Grido di battaglia, ripetuto più volte nel corso del film. In lingua originale: "Maximum effort!"]

Deadpool

Deadpool: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Deadpool e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Deadpool, il "Mercenario chiacchierone" solito a infrangere la quarta parete, tende un agguato a un convoglio per eliminare Francis, l'uomo che lo ha terribilmente sfigurato. Lo stesso Deadpool invita gli spettatori a conoscere la sua storia personale: due anni prima era Wade Wilson, ex soldato delle forze speciali che, dopo essere stato congedato con disonore, ha intrapreso la carriera di mercenario.

Un giorno, dopo aver minacciato su commissione uno stalker, Wade si reca nel losco pub per sicari che frequenta di solito, gestito...Leggi di più

– Giochiamo a nascondino? | – Sì, ma se ti trovo ti bacio. | – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

