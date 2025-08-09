Aforismi
Dialogo dal film Solo due ore

Eddie Bunker: Le persone possono cambiare.

Jack Mosley: I tempi cambiano, le stagioni cambiano, non le persone...

Eddie: Invece sì!

Jack: Le persone non cambiano.

Dal film

Solo due ore

Solo due ore: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jack Mosley è un poliziotto di New York, alcolizzato e disilluso, che guarda con cinismo al suo lavoro ed alla vita. Un giorno come tanti rientra in ritardo nella stazione dove presta servizio e, unico detective presente, viene incaricato di prelevare un prigioniero, Eddie Bunker, dalla prigione di stato e scortarlo al palazzo di giustizia, quale unico testimone per un'audizione molto scottante. Il tutto dovrà avvenire entro 2 ore, pena l'annullamento della testimonianza.

Eddie è stato testimone di un omicidio perpetrato da un...

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Richard Donner Richard Donner
Bruce Willis Bruce Willis

