Aforismi
Citazione dal film Quo Vadis di Marco Vinicio

Nulla io vedo che non sia perfetto.

[a Lycia]

Dal film

Quo Vadis
Marco Vinicio

Quo Vadis: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Marco Vinicio e scopri di più sul film:

Frasi del film Quo Vadis Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mervyn LeRoy Quo Vadis su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'azione si svolge a Roma tra l'estate del 64 e il 68, durante il regno di Nerone. Il tema è il conflitto tra il cristianesimo e la corruzione nel governo dell'Impero Romano, in particolare nell'ultimo periodo della dinastia giulio-claudia. I personaggi e gli eventi sono rappresentati da una miscela di figure e situazioni storiche reali e inventate.

Il film racconta la storia del comandante militare romano della XIV Legione, il console Marco Vinicio. Sulla strada del ritorno a Roma, dopo 3 anni di vittoriose campagne militari...Leggi di più

Henryk Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz
Peter Ustinov Peter Ustinov

