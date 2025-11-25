Aforismi
Dialogo dal film Amori in corsa

Ben Calder: Se ti bacio qualcuno mi spara?

Anna Foster: Se non lo fai ti sparo io.

Dal film

Amori in corsa

[Finale del film]

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Anna Foster, figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America, è stanca dei continui controlli delle guardie del corpo ogni volta che esce con un ragazzo. Così durante una visita assieme alla famiglia a Praga, decide di scappare con l'amica Gabrielle. Le due vanno a un concerto con l'intenzione di partire per Berlino, ma il Presidente ha già mandato sul posto gli agenti Weiss e Morales.

Nel tentativo di fuggire Anna incontra il giovane Ben Calder; alla stazione i due sbagliano il treno e al posto di andare a Berlino arrivano a...Leggi di più

