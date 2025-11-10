Citazione dal film T2 Trainspotting di Renton

Renton

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

T2 Trainspotting: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Renton e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

T2: Trainspotting, (indicato anche come "Trainspotting 2") è il sequel del film cult del 1996 Trainspotting e adattamento cinematografico del romanzo "Porno", di Irvine Welsh, autore che compare anche nel film.



Per questo film sono tornati, oltre al regista Boyle, anche i quattro protagonisti del film originale, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller e Ewen Bremner.Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film T2 Trainspotting

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi