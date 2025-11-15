Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

American Pie 2: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film American Pie 2:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jim e i suoi amici hanno appena finito il primo anno di college e si preparano per una rimpatriata estiva. Per i ragazzi le vacanze sembrano cominciare male, visto che il solo Oz è fidanzato con Heather, ma i due sono costretti a rimanere separati poiché lei deve partecipare a un progetto di studio all'estero .



Le feste di Stifler sono ormai costantemente interrotte dalla polizia, così il gruppo deve ingegnarsi per escogitare qualcosa per trascorrere al meglio il periodo estivo. Kevin decide di chiedere aiuto al fratello, che gli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi