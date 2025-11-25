Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Hercules di Ade

Il momento della partita che preferisco: la fine del gioco!

Dal film

Hercules
Ade

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hercules: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ade (ruolo interpretato da James Woods) e scopri di più sul film:

Frasi del film Hercules Trama e dati sul film Locandina e poster Film di John Musker Film di Ron Clements Hercules su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nell'antica Grecia, dopo aver imprigionato i Titani sotto l'oceano, i sovrani degli dei greci, Zeus e sua moglie Era, hanno un figlio di nome Ercole sul Monte Olimpo.

Mentre gli altri dei sono gioiosi, l'invidioso fratello maggiore di Zeus, Ade, complotta per rovesciarlo e governare l'Olimpo.

Rivolgendosi alle Parche per chiedere aiuto, Ade apprende che in diciotto anni un allineamento planetario gli permetterà di localizzare e liberare i Titani per conquistare l'Olimpo, ma solo se Ercole non interferirà.

Ade così manda i...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Charlton Heston Charlton Heston
James Woods James Woods
Danny DeVito Danny DeVito
Veronica Pivetti Veronica Pivetti
Raoul Bova Raoul Bova
Giancarlo Magalli Giancarlo Magalli

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La gente ama stare al centro del mondo. A me basta un angolo dove c'è tutto il mio mondo.

Megan Gandy

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Albert Einstein

Albert Einstein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail