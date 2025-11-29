Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar di Chi Chi Rodriguez

Oh, un amore segreto non ti stende stecchita?

Dal film

A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar
Chi Chi Rodriguez

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Chi Chi Rodriguez e scopri di più sul film:

Frasi del film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Beeban Kidron A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Vida Boheme e Noxeema Jackson sono due drag queen di gran classe e carisma che si esibiscono in famosi locali gay newyorkesi.

Le due vincono un viaggio per Hollywood per concorrere all'elezione di "Miss Drag Queen dell'anno"; poco dopo conoscono Chi-Chi Rodriguez, una drag queen ispanica alle prime armi, e decidono di cambiare i loro progetti per noleggiare una Cadillac del 1967 e portare con loro anche lei, perché impari ad essere una vera drag queen.

Chi-Chi infatti manca delle qualità tipiche di una drag queen ed è egoista e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Sergio Rubini Sergio Rubini
Patrick Swayze Patrick Swayze
Robin Williams Robin Williams

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Albert Einstein

Albert Einstein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail