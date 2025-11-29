Oh, un amore segreto non ti stende stecchita?

Chi Chi Rodriguez

A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Vida Boheme e Noxeema Jackson sono due drag queen di gran classe e carisma che si esibiscono in famosi locali gay newyorkesi.



Le due vincono un viaggio per Hollywood per concorrere all'elezione di "Miss Drag Queen dell'anno"; poco dopo conoscono Chi-Chi Rodriguez, una drag queen ispanica alle prime armi, e decidono di cambiare i loro progetti per noleggiare una Cadillac del 1967 e portare con loro anche lei, perché impari ad essere una vera drag queen.



Chi-Chi infatti manca delle qualità tipiche di una drag queen ed è egoista e...Leggi di più

