Oh, un amore segreto non ti stende stecchita?

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar di Chi Chi Rodriguez
Chi Chi Rodriguez
Commenta
A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Chi Chi Rodriguez e scopri di più sul film:
Frasi del film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Beeban Kidron A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Vida Boheme e Noxeema Jackson sono due drag queen di gran classe e carisma che si esibiscono in famosi locali gay newyorkesi.
Le due vincono un viaggio per Hollywood per concorrere all'elezione di "Miss Drag Queen dell'anno"; poco dopo conoscono Chi-Chi Rodriguez, una drag queen ispanica alle prime armi, e decidono di cambiare i loro progetti per noleggiare una Cadillac del 1967 e portare con loro anche lei, perché impari ad essere una vera drag queen.
Chi-Chi infatti manca delle qualità tipiche di una drag queen ed è egoista e...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film