Aforismi
Citazione dal film V per Vendetta di V

Io, come Dio, non gioco ai dadi, e non credo nelle coincidenze.

[Cit. Albert Einstein]

Dal film

V per Vendetta
V

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Tra il 2005 e il 2015, il mondo, Regno Unito compreso, ha vissuto un periodo caratterizzato da guerre e instabilità sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista politico, con proteste e rivolte civili che non di rado si sono tradotte in guerriglie urbane. Adesso (siamo nel 2015) il partito Fuoco norreno (Norsefire), di carattere neoconservatore, è riuscito, grazie anche alla guida di Adam Sutler, Sotto-Consigliere alla Difesa (interpretato da John Hurt), a conquistare un consenso del popolo alquanto vasto, anche se a...

