Aforismi
Citazione dal film The Blues Brothers di Elwood

Nostra Signora della Santa Accelerazione non ci abbandonare ora!

Dal film

The Blues Brothers
Elwood

Breve trama del film

da Cultura.biografieonline.it
Dopo essere rientrato in possesso dei suoi effetti personali, Joliet Jake Blues esce dalla Joliet Prison, affidato alla custodia di Elwood, suo fratello: Jake si trova in regime di semi-libertà, ed era finito in carcere a causa di una rapina messa a segno per pagare una cena ai membri della Blues Brothers Band.

Jake, tuttavia, si arrabbia non appena viene a scoprire che suo fratello è venuto a prenderlo alla guida di una Dodge Monaco appartenuta in precedenza alla Polizia Locale: dopo un primo momento di tensione, in ogni caso,

