Aforismi
Citazione dal film Guerre Stellari - Una nuova speranza di Ian Solo

Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano!

Dal film

Guerre Stellari - Una nuova speranza
Ian Solo

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Limperatore Palpatine governa su quasi tutta la Galassia. Il suo modo di comandare e amministrare è dittatoriale e assoluto. Solo lAlleanza Ribelle lo contrasta grazie al coraggio di un gruppo di senatori e a uomini, donne e creature che provengono da alcuni pianeti che si oppongono al governo di Palpatine. I due capi dellalleanza sono la senatrice Mon Mothma e la principessa Leila Organa.

Questultima viene rapita dallesercito imperiale mentre è in missione diplomatica. Prima, però, di essere imprigionata la principessa...Leggi di più

