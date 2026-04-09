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Citazione dal film Blade Runner di Deckard

Io non so perché mi salvò la vita, forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata... Non solo la sua vita: la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le risposte che noi tutti vogliamo: da dove vengo? Dove vado? Quanto mi resta ancora? Non ho potuto far altro che restare lì e guardarlo morire.

Dal film

Blade Runner
Deckard

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
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Capitanati da Roy Batty, sei replicanti  tre maschi e tre femmine  appartenenti al modello più evoluto, sono scappati dalle colonie extramondo e arrivati a...Leggi di più

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Oscar Wilde

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