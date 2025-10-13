Aforismi
Citazione dal film Via col vento di Mami

Quello che uomini dire e quello che uomini pensare essere due cose, e a me non parere che lui [Ashley Wilkes] avere chiesto di sposarti!

Dal film

Via col vento
Mami

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stati Uniti, 1861: i Wilkes e gli OHara sono due famiglie ricche di possidenti terrieri. Un giorno Rossella, figlia maggiore degli OHara, si trova a colazione con i fratelli Brent e Stuart Tarleton, che le dicono che Ashley Wilkes vuole sposare la cugina Melania Hamilton. Rossella, perdutamente innamorata di Ashley, prendere male la notizia, anche perché era convinta di essere ricambiata nel sentimento. Poco dopo anche il padre Gerald le conferma la notizia. La ragazza, perciò, decide di rivelare al suo amato i propri sentimenti...Leggi di più

