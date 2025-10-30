DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Trainspotting di Mark Renton
Ma i bei tempi non potevano durare in eterno, credo che Allison avesse urlato tutto il giorno, ma prima non se n'era accorto nessuno. Per me poteva aver gridato per una settimana, erano giorni che non sentivo parlare, qualcuno avrà detto pure qualcosa in tutto quel tempo, c. qualcuno l'avrà fatto. Niente poteva essere più lontano dalla verità, infatti niente si sarebbe più aggiustato, anzi tutto stava per andare male, male? Voglio dire che tutto stava per andare ancora peggio di quanto non fosse già. Non era mia figlia, non era mia figlia la piccola Dun non era mia, di Spud, di Swannie, di Sick boy… non lo so. Forse Allison lo sapeva forse no, magari fossi riuscito a dire qualcosa, qualcosa di sensibile, qualcosa di umano. E si fece, potevo capirla, per cacciare via il dolore. Così preparai la roba e lei si fece. Ma solo dopo di me. Non ci fu bisogno di dirlo. Beh almeno ora sapevamo chi era il padre. Quel giorno non morì solo la bambina. Qualcosa dentro Sick Boy si perse e non tornò più. A quanto pare non aveva una teoria per spiegare un momento come quello. E nemmeno io. La nostra sola risposta fu di continuare a mandare tutto a farsi fottere. Accumulare miseria su miseria, ammucchiarla in un cucchiaio e dissolverla con una goccia di bile. Poi spararla in una schifa di vena purulenta e ricominciare daccapo. Andare avanti, alzarsi, uscire, rapinare, rubare, fottere la gente spingendoci impazienti verso il giorno in cui tutto sarebbe andato storto. Perché non importa quanta roba rimedi, o quanto rubi: non ne hai mai abbastanza. Non importa quante volte esci per rubare o inc**are la gente: hai sempre bisogno di ricominciare.
Mark Renton
Trainspotting: approfondimenti
Breve trama del film
Scozia, Edimburgo; la voce fuori campo di Mark Renton (detto Rent), mentre insieme all'amico Spud viene inseguito da guardiani in seguito ad un borseggio, esterna il suo punto di vista sulla vita. Dichiara che ha scelto di rinunciarvi, escludendo quelli che secondo lui sono i più blandi luoghi comuni: bambini e beni materiali, e, insieme ai suoi compagni, ha preferito vivere offuscato dall'eroina. La voce porta alla conoscenza di questi amici: Sick Boy, ossessionato da Sean Connery, e Spud, goffo ma pacifico, entrambi...Leggi di più
