Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Balle Spaziali di Yogurt

Che lo Sforzo sia con te!

[In lingua originale: "May the Schwarz be with you". Il termine schwarz deriverebbe dalla parola yiddish schwantz e da quella tedesca schwanz, usate per indicare il pene, e sarebbe un riferimento ad Alan U. Schwartz, avvocato del regista Mel Brooks, o alla FAO Schwarz, catena di negozi di giocattoli che all'epoca distribuiva i giochi tratti da Guerre stellari.]

Dal film

Balle Spaziali
Yogurt

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Balle Spaziali: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Yogurt e scopri di più sul film:

Frasi del film Balle Spaziali Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mel Brooks Balle Spaziali su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Sul pianeta Druidia, la principessa Vespa è promessa sposa al catalettico principe Valium; riluttante alle nozze, fugge nello spazio, accompagnata dalla sua damigella-droide Dorothy.

In un'altra zona della galassia, il popolo del pianeta Spaceball ha completamente consumato la propria atmosfera ed è alla disperata ricerca di aria in altri mondi. Il presidente Scrocco ed il comandante militare Lord Casco, detentore del lato posteriore dello Sforzo, hanno elaborato con l'aiuto del colonnello Nunziatella un piano per rapire la...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Mel Brooks Mel Brooks

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada.

Confucio

Confucio

Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail