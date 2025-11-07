DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Balle Spaziali di Yogurt
Che lo Sforzo sia con te!
[In lingua originale: "May the Schwarz be with you". Il termine schwarz deriverebbe dalla parola yiddish schwantz e da quella tedesca schwanz, usate per indicare il pene, e sarebbe un riferimento ad Alan U. Schwartz, avvocato del regista Mel Brooks, o alla FAO Schwarz, catena di negozi di giocattoli che all'epoca distribuiva i giochi tratti da Guerre stellari.]
[In lingua originale: "May the Schwarz be with you". Il termine schwarz deriverebbe dalla parola yiddish schwantz e da quella tedesca schwanz, usate per indicare il pene, e sarebbe un riferimento ad Alan U. Schwartz, avvocato del regista Mel Brooks, o alla FAO Schwarz, catena di negozi di giocattoli che all'epoca distribuiva i giochi tratti da Guerre stellari.]
Yogurt
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Balle Spaziali: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Yogurt e scopri di più sul film:
Frasi del film Balle Spaziali Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mel Brooks Balle Spaziali su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Sul pianeta Druidia, la principessa Vespa è promessa sposa al catalettico principe Valium; riluttante alle nozze, fugge nello spazio, accompagnata dalla sua damigella-droide Dorothy.
In un'altra zona della galassia, il popolo del pianeta Spaceball ha completamente consumato la propria atmosfera ed è alla disperata ricerca di aria in altri mondi. Il presidente Scrocco ed il comandante militare Lord Casco, detentore del lato posteriore dello Sforzo, hanno elaborato con l'aiuto del colonnello Nunziatella un piano per rapire la...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film