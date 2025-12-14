Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film L'esorciccio di Satanetto

Mamma! Come ti sei fatta bella! [alla "madre" interpretata da Salvatore Baccaro]

Dal film

L'esorciccio
Satanetto

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

L'esorciccio: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Satanetto e scopri di più sul film:

Frasi del film L'esorciccio Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Ciccio Ingrassia L'esorciccio su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante degli scavi archeologici in Iran l'Esorciccio scopre un amuleto, che ha il potere di rendere diabolico chiunque ne venga in possesso.

Questo amuleto viene ritrovato dal figlio del Sindaco di un paese della provincia di Roma, Santa Lucia, durante una partita di calcetto tra ragazzi. Come primi segni della possessione il ragazzino abbatte un albero con la palla e, dopo la partita, violenta una contadina nei pressi del campo da gioco. Il giorno successivo la ragazza, accompagnata dalla madre, va a casa del sindaco per...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Ciccio Ingrassia Ciccio Ingrassia
Lino Banfi Lino Banfi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Anche la follia merita i suoi applausi.

Alda Merini

Alda Merini

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] | Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Marcel Proust

Marcel Proust

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail