DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Into the wild di Christopher McCandless
Ho vissuto molto, e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felici: una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna, e dei figli forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? [Leggendo Lev Tolstoj]
Christopher McCandless
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Into the wild: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Christopher McCandless e scopri di più sul film:
Frasi del film Into the wild Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Sean Penn Into the wild su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Christopher McCandless è un giovane benestante: subito dopo la laurea in scienze sociali all'Università Emory nel 1990, dona i suoi risparmi all'Oxfam e abbandona amici e famiglia per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al pessimo rapporto con la famiglia e in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare per due anni negli Stati Uniti e nel Messico del nord, con lo pseudonimo di Alexander...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film