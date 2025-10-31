Aforismi
Citazione dal film Into the wild di Christopher McCandless

Ho vissuto molto, e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felici: una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna, e dei figli forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? [Leggendo Lev Tolstoj]

Dal film

Into the wild
Christopher McCandless

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Christopher McCandless è un giovane benestante: subito dopo la laurea in scienze sociali all'Università Emory nel 1990, dona i suoi risparmi all'Oxfam e abbandona amici e famiglia per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al pessimo rapporto con la famiglia e in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare per due anni negli Stati Uniti e nel Messico del nord, con lo pseudonimo di Alexander...Leggi di più

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Generalmente essi avvengono quando arriviamo ad un limite. Quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente.

Paulo Coelho

Paulo Coelho

Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.

Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.

‐ Anonimo ‐

