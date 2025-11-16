Aforismi
Citazione dal film Paura e delirio a Las Vegas di Voce narrante

[Dr. Gonzo] Ecco che se ne va. Uno dei prototipi di Dio, un mutante ad alta potenzialità neanche preso in considerazione per le produzioni di massa. Troppo strano per vivere e troppo raro per morire.

Dal film

Paura e delirio a Las Vegas
Voce narrante

Paura e delirio a Las Vegas: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Voce narrante e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stati Uniti, 1971. Il giornalista Raoul Duke viene incaricato dalla redazione del proprio giornale di scrivere un articolo sulla gara motociclistica off-road Mint 400, che si tiene annualmente nel deserto intorno a Las Vegas. Lo accompagnerà nell'impresa il Dott. Gonzo, un irascibile e corpulento avvocato samoano, suo grande amico. I due, grandi consumatori di sostanze psicotrope, colgono al volo l'occasione per tramutare il viaggio di lavoro in una settimana di sfrenati eccessi, sotto l'effetto delle più disparate ed illegali...Leggi di più

