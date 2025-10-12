Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Harry Potter e la pietra filosofale

Hermione: Chi lo beve, diventa immortale!

Ron: Immortale?

Hermione: Vuol dire che non muori mai!

Ron: Lo so che vuol dire!

Dal film

Harry Potter e la pietra filosofale

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Harry Potter e la pietra filosofale: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Harry Potter e la pietra filosofale:

Frasi del film Harry Potter e la pietra filosofale Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Chris Columbus Harry Potter e la pietra filosofale su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Harry Potter, orfano dei genitori James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (si scoprirà poi essere anche il Preside di suddetta scuola) e Minerva McGranitt, e dal loro guardiacaccia, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, i Dursley, Vernon e Petunia, che vivono col figlio Dudley a Privet Drive.

Il bambino cresce in un clima ostile e viene trattato dai parenti come un estraneo, proprio per le sue origini e per l'odio e l'invidia che zia...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe
Emma Watson Emma Watson
John Williams John Williams
Maggie Smith Maggie Smith

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La vita è troppo breve per... | 1. Stirare le mutande | 2. Lasciare i sogni nel cassetto | 3. Arrabbiarsi inutilmente | 4. Lavare i piatti a mano | 5. Dar retta agli idioti

La vita è troppo breve per... 1. Stirare le mutande 2. Lasciare i sogni nel cassetto 3. Arrabbiarsi inutilmente 4. Lavare i piatti a mano 5. Dar retta agli idioti

robadadonne.it

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail