E io Jack, Fantasma Re, son stufo ormai, e non so perché!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Nightmare Before Christmas di Jack Skeletron
Jack Skeletron
Commenta
Nightmare Before Christmas: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jack Skeletron (ruolo interpretato da Renato Zero) e scopri di più sul film:
Frasi del film Nightmare Before Christmas Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Henry Selick Nightmare Before Christmas su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film inizia con una panoramica attorno agli Alberi delle Feste più Liete: un circolo di alberi con la peculiarità di avere ognuno di loro una porta che permette, varcato il suo uscio, di accedere ad un mondo parallelo dedicato completamente alla festa indicata dalla forma della porta. Questa scena è commentata in maniera poetica da una voce fuori campo (che nella versione italiana è quella di Renato Zero) che annuncia che la storia che verrà raccontata si svolgerà nel Mondo delle feste più liete.
La panoramica attorno al circolo...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film