Aforismi
Citazione dal film Nightmare Before Christmas di Jack Skeletron

E io Jack, Fantasma Re, son stufo ormai, e non so perché!

Dal film

Nightmare Before Christmas
Jack Skeletron

Nightmare Before Christmas: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jack Skeletron (ruolo interpretato da Renato Zero) e scopri di più sul film:

Frasi del film Nightmare Before Christmas Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Henry Selick Nightmare Before Christmas su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film inizia con una panoramica attorno agli Alberi delle Feste più Liete: un circolo di alberi con la peculiarità di avere ognuno di loro una porta che permette, varcato il suo uscio, di accedere ad un mondo parallelo dedicato completamente alla festa indicata dalla forma della porta. Questa scena è commentata in maniera poetica da una voce fuori campo (che nella versione italiana è quella di Renato Zero) che annuncia che la storia che verrà raccontata si svolgerà nel Mondo delle feste più liete.
La panoramica attorno al circolo

