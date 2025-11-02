DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato
Dori: Ehi, signor Gandalf non potete fare qualcosa per questo diluvio?
Gandalf: Sta piovendo, mastro nano. E continuerà a piovere finché la pioggia non avrà finito. Se desideri cambiare il clima del mondo dovrai trovarti un altro stregone.
Bilbo: Ce ne sono?
Gandalf: Di cosa?
Bilbo: Altri stregoni?
Gandalf: Noi siamo cinque. Il più grande del nostro ordine è Saruman, il Bianco. E poi ci sono i due Stregoni Blu. Ho completamente dimenticato i loro nomi.
Bilbo: E chi è il quinto?
Gandalf: Quello sarebbe Radagast, il Bruno.
Bilbo: È un grande stregone o è più come te?
Gandalf: Credo che sia un grandissimo stregone... a modo suo. È un'anima gentile che preferisce la compagnia degli animali agli altri. Tiene un occhio attento sulle vaste foreste ad est. Ed è una cosa molto buona perché sempre il male cercherà di prendere piede in questo mondo.
Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: approfondimenti
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
La prima scena si apre sulla contea, terra degli hobbit, dove vive Bilbo Baggins. E anziano e sta scrivendo un libro in cui vuole raccogliere le sue memorie. I suoi ricordi si addensano sul regno dei nani governato dal re Thror situato dentro alla Montagna Solitaria. E un regno ricchissimo e al massimo del suo splendore. I nani hanno scavato in profondità e sono riusciti ad accumulare una grande quantità di oro. Proprio questa ricchezza ha attirato un drago, Smaug, che spazza via i nani e si insinua facendo la sua tana dentro alla...
