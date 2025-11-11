Aforismi
Dialogo dal film Eyes Wide Shut

Sandor Szavost: Sa perchè le donne avevano fretta di sposarsi una volta?

Alice: No, me lo dica lei.

Dal film

Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La trama del film traspone quella del romanzo "Doppio sogno" di Arthur Schnitzler, dalla Vienna di inizio Novecento alla New York anni Novanta. Il protagonista, il medico Fridolin diventa Bill Harford e la moglie Albertine è Alice.

Il Dott. William "Bill" Harford e Alice Harford sono invitati a una sontuosa festa pre natalizia dal milionario Victor Ziegler. Bill, giovane e avvenente, avvicinato da due bellissime ragazze, viene improvvisamente chiamato per prestare le cure del caso a una giovane vittima di un'overdose mentre era in...

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Nicole Kidman Nicole Kidman
Sydney Pollack Sydney Pollack
Arthur Schnitzler Arthur Schnitzler
Stanley Kubrick Stanley Kubrick
Tom Cruise Tom Cruise

