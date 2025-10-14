DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Grandi magazzini
Esattore: Puccio dice che non vo' più aspetta'...
Evaristo: Ma chi è sto Puccio?!?
Esattore: Paghi o no?
Evaristo: A me m'hanno licenziato... ma perché, quanto sarebbe?
Esattore: So' trenta...
Evaristo: Basta che la facciamo finita guarda. Vediamo se c'arivo... mille, dumila, e cinque so sette...
Esattore: Ma che voi scherza'?
Evaristo: ...
Esattore: E allora mo sa divertimo eh...
[rincorre Evaristo nel bagno, dove gli spezza un braccio]
Esattore: Puccio non sarà contento...
Evaristo [dolorante]: Fanculo te e Puccio...
Esattore: Eh?!
Evaristo: Salutame Puccio!
Esattore: Ah, va bè.
Evaristo: Ma chi è sto Puccio?!?
Esattore: Paghi o no?
Evaristo: A me m'hanno licenziato... ma perché, quanto sarebbe?
Esattore: So' trenta...
Evaristo: Basta che la facciamo finita guarda. Vediamo se c'arivo... mille, dumila, e cinque so sette...
Esattore: Ma che voi scherza'?
Evaristo: ...
Esattore: E allora mo sa divertimo eh...
[rincorre Evaristo nel bagno, dove gli spezza un braccio]
Esattore: Puccio non sarà contento...
Evaristo [dolorante]: Fanculo te e Puccio...
Esattore: Eh?!
Evaristo: Salutame Puccio!
Esattore: Ah, va bè.
Commenta
Grandi magazzini: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Grandi magazzini:
Frasi del film Grandi magazzini Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Castellano e Pipolo Grandi magazzini su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
All'interno dei Grandi magazzini (G.M.) si intrecciano vari personaggi e storie.
Evaristo Mazzetti
Evaristo Mazzetti è un addetto alle pulizie dei Grandi magazzini. Per fare un favore all'amico De Rossi accetta di sostituirlo come commesso al reparto sanitari, non sapendo che l'uomo deve 30 milioni a uno strozzino di nome Puccio e che in realtà De Rossi altri non è che il figlio dell'ingegner Gruber, proprietario dei G.M. Nell'arco della giornata Evaristo riceve più volte la visita dell'esattore mandato da Puccio a riscuotere il...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film