Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Grandi magazzini

Esattore: Puccio dice che non vo' più aspetta'...

Evaristo: Ma chi è sto Puccio?!?

Esattore: Paghi o no?

Evaristo: A me m'hanno licenziato... ma perché, quanto sarebbe?

Esattore: So' trenta...

Evaristo: Basta che la facciamo finita guarda. Vediamo se c'arivo... mille, dumila, e cinque so sette...

Esattore: Ma che voi scherza'?

Evaristo: ...

Esattore: E allora mo sa divertimo eh...

[rincorre Evaristo nel bagno, dove gli spezza un braccio]

Esattore: Puccio non sarà contento...

Evaristo [dolorante]: Fanculo te e Puccio...

Esattore: Eh?!

Evaristo: Salutame Puccio!

Esattore: Ah, va bè.

Dal film

Grandi magazzini

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Grandi magazzini: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Grandi magazzini:

Frasi del film Grandi magazzini Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Castellano e Pipolo Grandi magazzini su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
All'interno dei Grandi magazzini (G.M.) si intrecciano vari personaggi e storie.

Evaristo Mazzetti
Evaristo Mazzetti è un addetto alle pulizie dei Grandi magazzini. Per fare un favore all'amico De Rossi accetta di sostituirlo come commesso al reparto sanitari, non sapendo che l'uomo deve 30 milioni a uno strozzino di nome Puccio e che in realtà De Rossi altri non è che il figlio dell'ingegner Gruber, proprietario dei G.M. Nell'arco della giornata Evaristo riceve più volte la visita dell'esattore mandato da Puccio a riscuotere il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Teo Teocoli Teo Teocoli
Massimo Ciavarro Massimo Ciavarro
Laura Antonelli Laura Antonelli
Sabrina Salerno Sabrina Salerno
Riccardo Rossi Riccardo Rossi
Lino Banfi Lino Banfi
Heather Parisi Heather Parisi
Leo Gullotta Leo Gullotta
Massimo Boldi Massimo Boldi
Ornella Muti Ornella Muti
Paolo Villaggio Paolo Villaggio
Christian De Sica Christian De Sica
Rosanna Banfi Rosanna Banfi
Enrico Montesano Enrico Montesano
Nino Manfredi Nino Manfredi
Renato Pozzetto Renato Pozzetto
Alessandro Haber Alessandro Haber
Michele Placido Michele Placido

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ognuno di noi ha una parte speciale che mostra solo alle persone giuste.

Ognuno di noi ha una parte speciale che mostra solo alle persone giuste.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail