Dialogo dal film Twilight
Edward: Non riesco a leggerti nella mente. Devi dirmi... cosa stai pensando.
Bella: Adesso ho paura.
Edward: Bene.
Bella: Non ho paura di te. Ho solo paura di perderti, sento che scomparirai.
Edward: Tu non sai quanto ti ho aspettato. [Edward sospira] E così il leone si innamorò dell'agnello.
Bella: Che agnello stupido.
Edward: Che leone pazzo e masochista.
Twilight: approfondimenti
Breve trama del film
Bella Swan si trasferisce dalla calda città di Phoenix alla piccola e piovosa cittadina di Forks, nello Stato di Washington, per vivere assieme al padre e per lasciare che la madre segua il suo nuovo compagno, un giocatore di baseball di serie B, nelle trasferte. Tutto immagina tranne che la sua vita stia per prendere una svolta inaspettata e mortalmente pericolosa.
A scuola tutti sono contenti dell'arrivo della nuova studentessa e molti ragazzi cominciano a farle la corte. Nel frattempo stringe amicizia con due coetanee, Jessica...Leggi di più
