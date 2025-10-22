DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Sin City di Dwight
Dwight
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Sin City: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dwight (ruolo interpretato da Clive Owen) e scopri di più sul film:
Frasi del film Sin City Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Robert Rodriguez Film di Frank Miller Film di Quentin Tarantino Sin City su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film comincia con una scena ambientata in una notte di pioggia, su una balconata di un grattacielo della violenta e corrotta Sin City, dove una ragazza (Marley Shelton) è impegnata ad ammirare il panorama notturno della città. Viene avvicinata e successivamente sedotta da un affascinante ragazzo (Josh Hartnett): lei accenna al fatto che è spaventata e che è stufa di fuggire. Il suo giovane seduttore di lavoro fa il killer ed è stato assoldato per ucciderla. Il film si apre così con un omicidio, dando subito anche ai neofiti del...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film