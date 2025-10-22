Aforismi
Citazione dal film Sin City di Dwight

Il fuoco, pupa, ci consumerà entrambi. Il nostro non è un fuoco che appartiene a questo mondo.. La mia guerriera, la mia valchiria. Sarai sempre mia, sempre... e mai.

Dal film

Sin City
Dwight

Sin City

Breve trama del film

Il film comincia con una scena ambientata in una notte di pioggia, su una balconata di un grattacielo della violenta e corrotta Sin City, dove una ragazza (Marley Shelton) è impegnata ad ammirare il panorama notturno della città. Viene avvicinata e successivamente sedotta da un affascinante ragazzo (Josh Hartnett): lei accenna al fatto che è spaventata e che è stufa di fuggire. Il suo giovane seduttore di lavoro fa il killer ed è stato assoldato per ucciderla. Il film si apre così con un omicidio, dando subito anche ai neofiti del...Leggi di più

