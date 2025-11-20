DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film I dinamitardi di Danny
Che colore preferisce? Rosso o verde? [Rivolto alla ragazza con la bomba sotto il sedile dell'auto]
Io ho un'idea: la smetta di tradire suo marito... e si metta le mutandine. [Rivolto alla ragazza con la bomba sotto il sedile dell'auto]
La gente non esplode! Mai sentita una fesseria del genere in tutta la mia vita!
Esplode! Esplode! Esplodeeee! [Spingendo la carrozzella con il clown che sta per esplodere]
Io ho un'idea: la smetta di tradire suo marito... e si metta le mutandine. [Rivolto alla ragazza con la bomba sotto il sedile dell'auto]
La gente non esplode! Mai sentita una fesseria del genere in tutta la mia vita!
Esplode! Esplode! Esplodeeee! [Spingendo la carrozzella con il clown che sta per esplodere]
Danny
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
I dinamitardi: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Danny e scopri di più sul film: