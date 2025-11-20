Aforismi
Citazione dal film I dinamitardi di Danny

Che colore preferisce? Rosso o verde? [Rivolto alla ragazza con la bomba sotto il sedile dell'auto]
Io ho un'idea: la smetta di tradire suo marito... e si metta le mutandine. [Rivolto alla ragazza con la bomba sotto il sedile dell'auto]
La gente non esplode! Mai sentita una fesseria del genere in tutta la mia vita!
Esplode! Esplode! Esplodeeee! [Spingendo la carrozzella con il clown che sta per esplodere]

Dal film

I dinamitardi
Danny

Frasi del film I dinamitardi

Rendi forti i vecchi sogni | Perché questo nostro mondo non perda coraggio | A lume spento

Ezra Pound

