Non puoi fuggire dai tuoi peccati solo scappando di casa.

Citazione dal film Cape Fear - Il promontorio della paura di Max Cady
Max Cady
Cape Fear - Il promontorio della paura: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Max Cady (ruolo interpretato da Robert De Niro) e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Sam Bowden è un avvocato di grande fama in una piccola città della Florida. Egli vive con sua moglie Leigh e la figlia quindicenne Danielle. Il prigioniero Max Cady - apparentemente mite, in realtà sadico e violento - viene rilasciato e si trasferisce nella cittadina, con l'obiettivo di tormentare la vita del tranquillo avvocato. Infatti, questi era stato il suo difensore in un processo per stupro nel 1977: l'accusa di Cady è che Bowden non abbia fatto tutto quello che poteva fare per difenderlo. Nei giorni a seguire, Cady inizia a...Leggi di più
