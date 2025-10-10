Non puoi fuggire dai tuoi peccati solo scappando di casa.

Max Cady

Cape Fear - Il promontorio della paura: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Max Cady (ruolo interpretato da Robert De Niro) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sam Bowden è un avvocato di grande fama in una piccola città della Florida. Egli vive con sua moglie Leigh e la figlia quindicenne Danielle. Il prigioniero Max Cady - apparentemente mite, in realtà sadico e violento - viene rilasciato e si trasferisce nella cittadina, con l'obiettivo di tormentare la vita del tranquillo avvocato. Infatti, questi era stato il suo difensore in un processo per stupro nel 1977: l'accusa di Cady è che Bowden non abbia fatto tutto quello che poteva fare per difenderlo. Nei giorni a seguire, Cady inizia a...Leggi di più

