Aforismi
Citazione dal film Cape Fear - Il promontorio della paura di Max Cady

Non puoi fuggire dai tuoi peccati solo scappando di casa.

Dal film

Cape Fear - Il promontorio della paura
Max Cady

Cape Fear - Il promontorio della paura: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Max Cady (ruolo interpretato da Robert De Niro) e scopri di più sul film:

Frasi del film Cape Fear - Il promontorio della paura Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Scorsese Cape Fear - Il promontorio della paura su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Sam Bowden è un avvocato di grande fama in una piccola città della Florida. Egli vive con sua moglie Leigh e la figlia quindicenne Danielle. Il prigioniero Max Cady - apparentemente mite, in realtà sadico e violento - viene rilasciato e si trasferisce nella cittadina, con l'obiettivo di tormentare la vita del tranquillo avvocato. Infatti, questi era stato il suo difensore in un processo per stupro nel 1977: l'accusa di Cady è che Bowden non abbia fatto tutto quello che poteva fare per difenderlo. Nei giorni a seguire, Cady inizia a...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Robert De Niro Robert De Niro
Nick Nolte Nick Nolte
Martin Scorsese Martin Scorsese
Jessica Lange Jessica Lange
Gregory Peck Gregory Peck

