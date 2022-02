Citazione dal film Guida galattica per autostoppisti di Guida galattica

Guida galattica

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Guida galattica per autostoppisti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Guida galattica e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In un preambolo, allo spettatore del film viene rivelato che i delfini sono creature più intelligenti dell'uomo, che avevano previsto la distruzione della Terra e da sempre hanno cercato di avvertire gli umani dell'imminente fine, ma i loro messaggi venivano interpretati solo come giochi acquatici. Prima di abbandonare la Terra con i loro mezzi, i delfini eseguirono un grande numero che divertì gli uomini, ma che a loro insaputa significava: "Addio e grazie per tutto il pesce".



Nel giorno della distruzione, giovedì, il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi