Incipit del film Io e Annie

Alvy

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Io e Annie: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Alvy e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il comico Alvy Singer si è lasciato con Annie dopo un anno circa di relazione e si ritrova ora a raccontare la storia del loro rapporto, cercando di capire quali suoi problemi sviluppati durante l'infanzia (depressione, nevrosi) possano essere stati complici della fine della storia.



Partendo dal loro primo incontro, Alvy spiega l'evoluzione del loro amore, dalle prime fasi di felicità al deterioramento, fino alla definitiva rottura.



Produzione

Originariamente il film doveva chiamarsi Anedonia (termine usato in psicologia e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi