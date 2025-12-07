DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Blood Diamond - Diamanti di sangue di Colonnello Coetzee
Colonnello Coetzee
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Blood Diamond - Diamanti di sangue: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Colonnello Coetzee e scopri di più sul film:
Frasi del film Blood Diamond - Diamanti di sangue Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Edward Zwick Blood Diamond - Diamanti di sangue su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Sierra Leone, 1999. Danny Archer, cinico mercenario originario della Rhodesia (l'attuale Zimbabwe) ed ex operatore del 32º Battaglione dell'Esercito sudafricano, si trova nel paese per condurre affari sul contrabbando di diamanti tra la Sierra Leone e la Liberia; frattanto il pescatore locale Solomon, il cui villaggio è stato attaccato dal RUF, viene separato dalla famiglia e deportato in un campo diamantifero per prigionieri controllato dal RUF, dove scopre un grande diamante rosa e riesce a nasconderlo subito prima che il governo...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film