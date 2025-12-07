Aforismi
Citazione dal film Blood Diamond - Diamanti di sangue di Colonnello Coetzee

Danny, dammi la mano. Questa terra rossa ce l'abbiamo nella pelle. Gli Shona dicono che il colore viene dal sangue sparso combattendo per questa terra. È casa nostra: tu non lascerai mai l'Africa.

Dal film

Blood Diamond - Diamanti di sangue
Colonnello Coetzee

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Sierra Leone, 1999. Danny Archer, cinico mercenario originario della Rhodesia (l'attuale Zimbabwe) ed ex operatore del 32º Battaglione dell'Esercito sudafricano, si trova nel paese per condurre affari sul contrabbando di diamanti tra la Sierra Leone e la Liberia; frattanto il pescatore locale Solomon, il cui villaggio è stato attaccato dal RUF, viene separato dalla famiglia e deportato in un campo diamantifero per prigionieri controllato dal RUF, dove scopre un grande diamante rosa e riesce a nasconderlo subito prima che il governo...

