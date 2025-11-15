Aforismi
Citazione dal film The Social Network di Marylin Delpy

Non sei uno stronzo, Mark. Cerchi solo ostinatamente di esserlo!

Dal film

The Social Network
Marylin Delpy

Questa frase è presente in:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film è incentrato sui primi e tumultuosi anni di Facebook, dalla sua fondazione nel 2004 fino alla causa da 600 milioni di dollari indetta contro Zuckerberg.

Mark Zuckerberg è uno studente all'università di Harvard (residente nella Kirkland House) e brillante programmatore. Dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza, Erica Albright, nell'arco di una notte Zuckerberg crea "FaceMash", un sito dove vengono messe a confronto ragazze di Harvard e dove gli utenti possono votare chi è più attraente tra due ragazze scelte casualmente...Leggi di più

