Non sei uno stronzo, Mark. Cerchi solo ostinatamente di esserlo!

Citazione dal film The Social Network di Marylin Delpy
Marylin Delpy
The Social Network: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film è incentrato sui primi e tumultuosi anni di Facebook, dalla sua fondazione nel 2004 fino alla causa da 600 milioni di dollari indetta contro Zuckerberg.
Mark Zuckerberg è uno studente all'università di Harvard (residente nella Kirkland House) e brillante programmatore. Dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza, Erica Albright, nell'arco di una notte Zuckerberg crea "FaceMash", un sito dove vengono messe a confronto ragazze di Harvard e dove gli utenti possono votare chi è più attraente tra due ragazze scelte casualmente...Leggi di più
