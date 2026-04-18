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Dialogo dal film X-Men
[Ciclope sorprende Wolverine in intimità con Jean]
Wolverine: Vuoi dirmi di stare alla larga dalla tua ragazza?
Ciclope: Beh, se ci fosse bisogno di dirtelo non sarebbe la mia ragazza!
Wolverine: Allora credo che tu non abbia di che preoccuparti, vero Ciclope?
Ciclope: Beh, probabilmente ti brucia che un ragazzino come me ti abbia salvato la vita, eh?! Però sta attento, la prossima volta potrei non esserci! Ah, Logan... Sta alla larga dalla mia ragazza!
Wolverine: Vuoi dirmi di stare alla larga dalla tua ragazza?
Ciclope: Beh, se ci fosse bisogno di dirtelo non sarebbe la mia ragazza!
Wolverine: Allora credo che tu non abbia di che preoccuparti, vero Ciclope?
Ciclope: Beh, probabilmente ti brucia che un ragazzino come me ti abbia salvato la vita, eh?! Però sta attento, la prossima volta potrei non esserci! Ah, Logan... Sta alla larga dalla mia ragazza!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
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