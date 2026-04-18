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Dialogo dal film X-Men

[Ciclope sorprende Wolverine in intimità con Jean]

Wolverine: Vuoi dirmi di stare alla larga dalla tua ragazza?

Ciclope: Beh, se ci fosse bisogno di dirtelo non sarebbe la mia ragazza!

Wolverine: Allora credo che tu non abbia di che preoccuparti, vero Ciclope?

Ciclope: Beh, probabilmente ti brucia che un ragazzino come me ti abbia salvato la vita, eh?! Però sta attento, la prossima volta potrei non esserci! Ah, Logan... Sta alla larga dalla mia ragazza!

Dal film

X-Men

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Polonia, 1944. In un campo di concentramento, durante la seconda guerra mondiale, un ragazzo di origini ebraiche di nome Erik Lehnsherr viene separato violentemente dai suoi familiari. Si tratta di un mutante, e la sua collera arriverà a contorcere il cancello di metallo che lo separa dalla madre, trascinata all'interno del campo. Erik, disperato, è trattenuto dai soldati nazisti.

Circa sessanta anni dopo, una ragazza di nome Marie conduce una vita serena e, nell'intimità della sua stanza, scambia il suo primo bacio con il suo...Leggi di più

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