Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Stand by Me - Ricordo di un'estate di Gordie adulto

Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?

Dal film

Stand by Me - Ricordo di un'estate
Gordie adulto

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Stand by Me - Ricordo di un'estate: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Gordie adulto e scopri di più sul film:

Frasi del film Stand by Me - Ricordo di un'estate Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Rob Reiner Stand by Me - Ricordo di un'estate su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Estate del 1959: Gordon 'Gordie' Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio sono quattro amici dodicenni che vivono nella piccola cittadina dell'Oregon di Castle Rock, e si preparano a passare al ginnasio.

Un giorno Vern, cercando dei soldi che aveva sotterrato, ascolta per caso la conversazione tra suo fratello maggiore Billy e un amico, viene a conoscenza che i due, dopo aver rubato una macchina per fare un giro fuori città, si sono imbattuti casualmente nel cadavere di un ragazzino e non ne hanno denunciato il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

River Phoenix River Phoenix
John Cusack John Cusack
Stephen King Stephen King

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada.

Confucio

Confucio

Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

Albert Einstein

Albert Einstein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail