Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?

Gordie adulto

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sugli adulti

Stand by Me - Ricordo di un'estate: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Gordie adulto e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Estate del 1959: Gordon 'Gordie' Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio sono quattro amici dodicenni che vivono nella piccola cittadina dell'Oregon di Castle Rock, e si preparano a passare al ginnasio.



Un giorno Vern, cercando dei soldi che aveva sotterrato, ascolta per caso la conversazione tra suo fratello maggiore Billy e un amico, viene a conoscenza che i due, dopo aver rubato una macchina per fare un giro fuori città, si sono imbattuti casualmente nel cadavere di un ragazzino e non ne hanno denunciato il...Leggi di più

