Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e il calice di fuoco di Lucius Malfoy

[A Draco, che si vantava per l'invito in tribuna da parte di Caramell] Non vantarti, Draco! Con questa gente non ce n'è bisogno.

Dal film

Harry Potter e il calice di fuoco
Lucius Malfoy

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Harry Potter ha una visione stranamente realistica in cui vede Lord Voldemort debole, con sembianze semi-umane, Codaliscia alias Peter Minus, fuggito l'anno prima, e un uomo sconosciuto (che si rivelerá essere Barty Crouch jr.) a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo.

Invitato alla Tana dall'amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente alla emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme ad Hermione Granger, alla famiglia Weasley (eccetto Molly), Cedric Diggory e...Leggi di più

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

