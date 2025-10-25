DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Harry Potter e il calice di fuoco di Lucius Malfoy
Lucius Malfoy
Harry Potter e il calice di fuoco: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Lucius Malfoy e scopri di più sul film:
Trama e dati sul film
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Harry Potter ha una visione stranamente realistica in cui vede Lord Voldemort debole, con sembianze semi-umane, Codaliscia alias Peter Minus, fuggito l'anno prima, e un uomo sconosciuto (che si rivelerá essere Barty Crouch jr.) a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo.
Invitato alla Tana dall'amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente alla emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme ad Hermione Granger, alla famiglia Weasley (eccetto Molly), Cedric Diggory e...Leggi di più
