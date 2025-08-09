DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Chi trova un amico, trova un tesoro
Charlie: I samurai non esistono più, i samurai oggi si sono messi nell'elettronica, fanno degli orologini piccoli con la musichetta, guarda, Sarkio.
Kamasuka: Chi? Sarkio?! Ma come, capitano Sarkio messo a fare orologiaro! Lui in guerra aiutante capo di generale Tacitua.
Charlie: Ah, Tacitua, adesso Tacitua è una marca di lavatrici piccole così.
Kamasuka: Tu per azzardo conosci che fine ha fatto sergente Kazutu?
Charlie: No, di cazzuti non ne conosco. O sì? Comunque, il Giappone adesso è un grande paese industrializzato, i suoi prodotti sono famosi; radio, transistor, auto... conosci le Troyota?
Kamasuka: Troyota? Io avevo zia con questo nome, lei era famosissima geisha!
Kamasuka: Chi? Sarkio?! Ma come, capitano Sarkio messo a fare orologiaro! Lui in guerra aiutante capo di generale Tacitua.
Charlie: Ah, Tacitua, adesso Tacitua è una marca di lavatrici piccole così.
Kamasuka: Tu per azzardo conosci che fine ha fatto sergente Kazutu?
Charlie: No, di cazzuti non ne conosco. O sì? Comunque, il Giappone adesso è un grande paese industrializzato, i suoi prodotti sono famosi; radio, transistor, auto... conosci le Troyota?
Kamasuka: Troyota? Io avevo zia con questo nome, lei era famosissima geisha!
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Chi trova un amico, trova un tesoro: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Chi trova un amico, trova un tesoro:
Frasi del film Chi trova un amico, trova un tesoro Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Sergio Corbucci Chi trova un amico, trova un tesoro su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Alan Lloyd è un giovane scapestrato che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Costui, malato di meningite tropicale, da tempo gli racconta di un tesoro nascosto in un'isola deserta. Charlie O'Brian è in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall'azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito da strozzini intenzionati a dargli una lezione, si rifugia sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l'isola...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film