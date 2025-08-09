Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Chi trova un amico, trova un tesoro

Charlie: I samurai non esistono più, i samurai oggi si sono messi nell'elettronica, fanno degli orologini piccoli con la musichetta, guarda, Sarkio.

Kamasuka: Chi? Sarkio?! Ma come, capitano Sarkio messo a fare orologiaro! Lui in guerra aiutante capo di generale Tacitua.

Charlie: Ah, Tacitua, adesso Tacitua è una marca di lavatrici piccole così.

Kamasuka: Tu per azzardo conosci che fine ha fatto sergente Kazutu?

Charlie: No, di cazzuti non ne conosco. O sì? Comunque, il Giappone adesso è un grande paese industrializzato, i suoi prodotti sono famosi; radio, transistor, auto... conosci le Troyota?

Kamasuka: Troyota? Io avevo zia con questo nome, lei era famosissima geisha!

Dal film

Chi trova un amico, trova un tesoro

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Chi trova un amico, trova un tesoro: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Chi trova un amico, trova un tesoro:

Frasi del film Chi trova un amico, trova un tesoro Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Sergio Corbucci Chi trova un amico, trova un tesoro su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Alan Lloyd è un giovane scapestrato che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Costui, malato di meningite tropicale, da tempo gli racconta di un tesoro nascosto in un'isola deserta. Charlie O'Brian è in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall'azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito da strozzini intenzionati a dargli una lezione, si rifugia sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l'isola...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Terence Hill Terence Hill
Bud Spencer Bud Spencer

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

Franz Kafka

Franz Kafka

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail