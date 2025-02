Dialogo dal film L'ultimo boy scout

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

L'ultimo boy scout: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film L'ultimo boy scout:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Joe Hallenbeck - Joseph Hallenbeck - è un ex agente dei Servizi Segreti caduto in disgrazia per avere pestato i piedi ad un Senatore. Abile agente, durante il servizio ha persino salvato la vita al Presidente Jimmy Carter. Ora si guadagna da vivere come detective privato, gestendo una piccola agenzia a Los Angeles assieme al socio Mike Matthews. Joe ha numerosi problemi personali. È ad un passo dall'alcolismo, è odiato dalla figlia tredicenne Darian e non riesce ad avere un dialogo con sua moglie Sarah. Un giorno, mentre torna da una...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi