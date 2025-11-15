Colora la mia vita con il caos dell'inquietudine.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film (500) giorni insieme di Sole
Sole
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
(500) giorni insieme: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sole e scopri di più sul film:
Frasi del film (500) giorni insieme Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Marc Webb (500) giorni insieme su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Los Angeles. Tom Hansen è un giovane scrittore di cartoline presso una società di biglietti d'auguri, nonostante abbia studiato per diventare architetto. Alla società di cartoline arriva Sole Finn, la nuova assistente del capo, e viene presentata a Tom; per lui è subito colpo di fulmine, ma i due punti di vista nettamente contrari sull'idea di rapporti privati si fanno subito vedere e saranno la causa della loro rottura.
Un mese dopo il primo incontro, nel corso di un karaoke serale, McKenzie, amico e collega di Tom, si lascia...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film