Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film (500) giorni insieme di Sole

Colora la mia vita con il caos dell'inquietudine.

Dal film

(500) giorni insieme
Sole

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

(500) giorni insieme: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sole e scopri di più sul film:

Frasi del film (500) giorni insieme Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Marc Webb (500) giorni insieme su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles. Tom Hansen è un giovane scrittore di cartoline presso una società di biglietti d'auguri, nonostante abbia studiato per diventare architetto. Alla società di cartoline arriva Sole Finn, la nuova assistente del capo, e viene presentata a Tom; per lui è subito colpo di fulmine, ma i due punti di vista nettamente contrari sull'idea di rapporti privati si fanno subito vedere e saranno la causa della loro rottura.

Un mese dopo il primo incontro, nel corso di un karaoke serale, McKenzie, amico e collega di Tom, si lascia...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Joseph Gordon-Levitt Joseph Gordon-Levitt

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile.

Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile.

Maurits Escher

Maurits Escher

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail