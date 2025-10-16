Aforismi
Citazione dal film 134 modi per innamorarsi di Mel

È stato così imbarazzante! Non era una di quelle situazioni "sono nervosa perché mi piaci", ma piuttosto "sono nervosa perché sei arrogante ma più fico di me"!

Dal film

134 modi per innamorarsi
Mel

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Da ragazzine, Melissa e Gabby erano i classici brutti anatroccoli. Una volta a scuola la prima era stata umiliata davanti a tutti dal bello Drew, della quale era perdutamente innamorata. Undici anni dopo, nonostante quell'episodio le abbia rovinato la vita, Melissa è diventata una pr di successo. Proprio il lavoro le dà l'occasione di rincontrare Drew, oggi proprietario di un ristorante di cui Melissa deve curare l'immagine. È l'occasione giusta per vendicarsi e chiede l'aiuto della fidata amica. Ovviamente, visto che tutti sono...Leggi di più

