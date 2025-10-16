DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film 134 modi per innamorarsi di Mel
Mel
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
134 modi per innamorarsi: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Mel e scopri di più sul film:
Frasi del film 134 modi per innamorarsi Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Douglas Barr 134 modi per innamorarsi su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Da ragazzine, Melissa e Gabby erano i classici brutti anatroccoli. Una volta a scuola la prima era stata umiliata davanti a tutti dal bello Drew, della quale era perdutamente innamorata. Undici anni dopo, nonostante quell'episodio le abbia rovinato la vita, Melissa è diventata una pr di successo. Proprio il lavoro le dà l'occasione di rincontrare Drew, oggi proprietario di un ristorante di cui Melissa deve curare l'immagine. È l'occasione giusta per vendicarsi e chiede l'aiuto della fidata amica. Ovviamente, visto che tutti sono...Leggi di più