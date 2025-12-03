Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Le riserve di Edward O'Neil

Le scimmie che si lanciano merda allo zoo sono più organizzate di questo cesso!

[Parlando delle tattiche dei suoi giocatori]

Dal film

Le riserve
Edward O'Neil

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Le riserve: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Edward O'Neil e scopri di più sul film:

Frasi del film Le riserve Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Howard Deutch Le riserve su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
I commentatori John Madden e Pat Summerall fanno notare, durante una pessima partita dei Sentinels, che la sera stessa i giocatori di alcune squadre di football professionistico americano inizieranno uno sciopero a causa di problemi contrattuali legati alle richieste dell'aumento salariale, respinte dalle società. Il capitano dei Sentinels, lo spocchioso Eddie Martel, in un'intervista nel post-partita conferma la volontà della squadra di voler aderire allo sciopero, così Edward O'Neil, il presidente dei Washington Sentinels, non...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Gene Hackman Gene Hackman
Keanu Reeves Keanu Reeves

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Albert Einstein

Albert Einstein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail