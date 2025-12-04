Aforismi
Dialogo dal film Lo chiamavano Bulldozer

Barbiere: Barba o capelli?

Bulldozer: Osvaldo.

Barbiere: Che è un nuovo taglio?

Bulldozer: Dov'è?

Barbiere: Non so di chi parli, non so chi è Osvaldo. Senti amico, io sono un duro, e se credi di fare parlare me sei cascato male. Barba o capelli?

Bulldozer: Barba, barba.

Kempfer: Stai incominciando a piacermi. Dico davvero!

Bulldozer: Be', è un brutto segno.

Kempfer: Sarà un incontro leale combattuto ad armi pari.

Bulldozer: Ecco bravo, cercate di evitare i colpi dispari.

Kempfer: Tanto non lo segnerete mai quel punto bulldozer!

Lo chiamavano Bulldozer

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 1978, un marinaio solitario ed ex acclamatissima superstar del football americano soprannominato Bulldozer, ritiratosi improvvisamente dal mondo dello sport, è costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore del suo barcone. Qui, i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby fanno i prepotenti con i ragazzotti del paese, i quali stanno organizzando una squadra di football. I militari e i ragazzi non perdono occasione per affrontarsi, i primi usando i loro metodi maneschi, gli altri (seppure...

