Aforismi
Dialogo dal film Chiedimi se sono felice

Giacomo: Smettila di buttarti giù, quante volte te lo devo dire, vedrai che va tutto a posto! Del resto tu sei un ragazzo intelligente, eh, si vede!

Beppe: Da cosa?

Giacomo: ...Beppe, son frasi fatte... È per dire... Non è che devi star lì ad approfondire tutto...

Dal film

Chiedimi se sono felice

Breve trama del film

[da Wikipedia]
[da Wikipedia]
Giovanni e Giacomo partono per la Sicilia per andare dal loro vecchio amico Aldo, che sta molto male. Con loro c'è anche Marina, un'amica dei due. Fino a tre anni prima erano amici inseparabili: Aldo faceva la comparsa teatrale in opere liriche, Giacomo il doppiatore e Giovanni il manichino vivente ai Grandi Magazzini. Tutte professioni insoddisfacenti, tanto che i tre tentano di realizzare il loro sogno di sempre: sfondare nel teatro mettendo in scena uno spettacolo tutto loro, il Cyrano de Bergerac. I mezzi a disposizione sono...

