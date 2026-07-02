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Dialogo dal film Il compagno don Camillo

[Al commiato ricevendo i saluti del compagno Ivan tradotti da Nadia]

Nadia: Potremo mai ricambiare? No, noi lo speriamo ma non è previsto e nemeno programato, e quindi non ci vedremo mai più. [Nadia inserisce chiaramente un messaggio rivolto al solo Scamoggia, il quale, sorprendendola, dopo essere salito sull'aereo scende e decide di restare]

Don Camillo: ...Comunque è una bella prova d'amore.

Peppone: Quale?

Don Camillo: Ma restare qui, chissà per quanto, sperduto in questo paese di selvaggi.

Peppone: Al solito, parole indegne, parole sporche di un reazionario che negherebbe anche la luce del sole.

Don Camillo: Mo sono parole tue, le hai pronunciate solennemente in punto di morte: tenetemi la manina reverendo, giuratemi che mi farete partire.

Peppone: Ooh, ero ubriaco, non potete dar credito ai vaneggiamenti di un ubriaco che non hanno nulla a che vedere con i miei veri sentimenti, ah. [Ma subito si impaurisce quando gli viene chiesto di scendere e vede un'ambulanza pronta per lui]

Dal film

Il compagno don Camillo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'anno in cui si svolge la storia non è precisato, ma stando agli avvenimenti "sovietici" mostrati nel corso del film, dovrebbe trattarsi di un periodo compreso fra l'estate e l'autunno 1964. Il paese di Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l'ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di meccanico per tentare di...Leggi di più

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