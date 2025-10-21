Aforismi
Citazione dal film Qualunquemente di Tutti i presenti

[Frase ricorrente] Ah, bastasu... Ah, caino! Puhh!!! [sputando a terra rumorosamente]

Dal film

Qualunquemente
Tutti i presenti

Commenta

Qualunquemente: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Tutti i presenti e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Dopo una lunga latitanza all'estero, lo sgrammaticato imprenditore Cetto La Qualunque torna in Calabria con la sua nuova famiglia: una ragazza sudamericana e la figlia di quest'ultima.

Ritrovata la moglie Carmen ed il figlio Melo, Cetto dovrà difendere le sue proprietà, fatte di abusi, illegalità e soprusi, minacciate da un'ondata di legalità e dalla possibilità che il suo avversario onesto Giovanni De Santis possa vincere le elezioni.

Sostenuto da parenti e "clienti", Cetto deciderà quindi di entrare in politica e candidarsi a...

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

