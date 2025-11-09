DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Il paradiso può attendere di Mr. Jordan
Joe, vieni qui. Voglio che tu mi guardi, e che ascolti attentamente quello che ti dico [...] Questo non è un sogno. La vita ha una certa qualità tutta sua, una sensazione speciale, e così anche i sogni. Tu sai che questa non è la vita, e ora sai anche che questo non è un sogno: questo è un qualcosa che viene dopo la vita e dopo i sogni.
Mr. Jordan
Breve trama del film
Joe Pendleton, campione di football americano, muore in un incidente automobilistico e si ritrova in Paradiso, al cospetto del funzionario Mr. Jordan. Questi, scoprendo che il suo angelo custode ha commesso un errore staccando troppo in fretta l'anima, e che Joe non sarebbe ancora dovuto morire, ordina all'angelo custode di rimettere l'anima nel corpo. Il corpo però è stato cremato e pertanto a Joe viene offerto come alternativa il corpo del ricco capitano d'industria Leo Farnsworth, che sta per essere assassinato dalla moglie. Il...Leggi di più
