Citazione dal film Il paradiso può attendere di Mr. Jordan

Mr. Jordan

Il paradiso può attendere: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Joe Pendleton, campione di football americano, muore in un incidente automobilistico e si ritrova in Paradiso, al cospetto del funzionario Mr. Jordan. Questi, scoprendo che il suo angelo custode ha commesso un errore staccando troppo in fretta l'anima, e che Joe non sarebbe ancora dovuto morire, ordina all'angelo custode di rimettere l'anima nel corpo. Il corpo però è stato cremato e pertanto a Joe viene offerto come alternativa il corpo del ricco capitano d'industria Leo Farnsworth, che sta per essere assassinato dalla moglie. Il...Leggi di più

